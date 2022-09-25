Aktif politikamız bir seçim değil, stratejik zorunluluk

BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu. ABD'deki bazı lobilerin Türkiye ile ilişkilere adil olmayan bir şekilde olumsuz etkisinden bahseden ve bu durumdan üzüntü duyduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu lobiler yüzünden ABD bazı konularda Türkiye'ye karşı çifte standartlı bir yaklaşım izliyor" dedi.

PROAKTİF DIŞ POLİTİKA

TÜRKİYE'NİN Orta Doğu, Karadeniz, Kafkaslar, Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Libya, Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika gibi yakın çevresindeki bölgelerde, önemli dış politika konularında baş aktör olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, çatışmaların çoğunun bu bölgelerde yaşandığına dikkati çekti. Türkiye'nin göç, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve terör gibi küresel zorluklarla mücadelede doğrudan yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu çatışmaların istikrar ve refahımıza etkilerini en aza indirgemek için proaktif bir dış politika izlememiz gerek. Neticede Türkiye, küresel piyasalara entegre bir piyasa ekonomisi ve herhangi bir çatışma bizi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Ukrayna, Rusya, Afganistan, Libya, Suriye, Balkanlar, Orta Asya gibi konularda aktif politikamız bir seçim değil, stratejik bir zorunluluk" dedi.

EŞİT MUAMELE YAPILMIYOR

YUNANİSTAN'IN Ege Denizi'nde Türkiye'ye yönelik düşmanca eylemlerde bulunduğunu ve Türk F-16'larına radar kilidi attığını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimse bu provokasyonlardan bahsetmiyor, eşit muamele görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'NİN ENDİŞELERİMİZE SAYGI DUYMASINI BEKLİYORUZ'

TÜRKİYE ve ABD arasındaki 3 sorunu ABD'nin PKK/PYD/YPG terör örgütüne desteği, FETÖ ve CAATSA yaptırımları olarak sıralayan Çavuşoğlu, "Bütün bu sorunlar bizim için milli güvenlik meselesi ve bir müttefik olarak ABD'nin ulusal güvenlik endişelerimize saygı duymasını bekliyoruz. Terörle mücadelede destek bekliyoruz. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle mücadele için kullanmak kesinlikle kabul edilemez ve tehlikeli" görüşünü dile getirdi.

■ BETÜL USTA