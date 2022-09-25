Bay Kemal yolları karıştırmış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile eğitim yatırımları, yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için dün Adapazarı Demokrasi Meydanı'na geldi.

Törende konuşan Erdoğan, "Uzun yolculuklardan geldim. Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan, New York'a geçtik. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türk Evi'nde bizim inşa ettiğimiz Türk Evi'nde dünya liderleri ile arka arkaya 3 gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık; milletimiz adına yaptık ve hamdolsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla, gerekse milletimiz ile ilgili teşekkürler aldık ve bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı, ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük, bu coşkuyla yürüdük ve rabbimde önümüzü açtı. Yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var" diye konuştu.

'TÜM İLÇELERDE İZİMİZ VAR'

Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir, biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Sakarya'yı bilmeyenler, bu meydanın altında olan otoparkı seçim vaadi olarak söylediler. Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın tüm ilçelerinde izimiz var" dedi.

"2023'TE KİMİN YERİNDE YELLER ESTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

6'LI masa ile ilgili, "Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok" diyen Erdoğan, "İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz" dedi.

"BUNLAR ŞEHİT NEDİR BİLMEZ"

"SAKARYA bugün bir başka. Sakarya bugün coşkun, Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Bu yolda dün bir ve beraberdik, bugün yine bir ve beraberiz. Yarın yine bir ve beraber Allah'ın izniyle fetihlere koşacağız" diyen Erdoğan, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını hatırlayın geride bırakmıştık. Bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere vatan olarak bırakan şehit ve gazilerimiz rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez, bunlar şüheda nedir bilmez. Bay Kemal bunları bilmez ama alışacak" dedi.

"MUSLUK AÇIP KAPATIYOR"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya'ya kazandırdığımız eser ve hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. Şehrimizi ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal, sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size anlar; ne anlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile musluk açıp kapamaktan anlar, başka bir şey yok" ifadelerini kullandı