4. Dünya Göçebe Oyunları binlerce misafiri ağırlayacak

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları, yaz sezonunun ardından kent turizmini yeniden hareketlendirecek. Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü "Osmanlı payitahtı" Bursa'nın pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçesi İznik'te 29 Eylül günü başlayacak.



3 BİNE YAKIN SPORCU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bazı Türk cumhuriyetlerinin devlet başkanları ile bakanların katılması beklenen etkinliklerde yaklaşık 1000 kişiden oluşan halk dansları ekipleri gösterilerini sunacak. 3 bine yakın sporcunun mücadele edeceği dev organizasyon, 2 Ekim günü sona erecek. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, "Turizmciler olarak tüm misafirlerimizi Bursa'ya bekliyoruz" derken, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Otellerimiz doldu. Çok yüksek katılımcı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER