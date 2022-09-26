Erdoğan’dan işverenlere 3 müjde birden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı. Buradaki konuşmasında ekonomi alanındaki çalışma ve desteklerden bahseden Erdoğan, "Koronavirüs salgını döneminde iş dünyamızın bu krizden en az şekilde etkilenmesi için İTO ile çalışmalar sürdürdük. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği İTO'dan bekliyoruz. Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin ticaret insanlarını iş dünyamızın elemanları olacaktır. Kardeşlerim yapacak çok işimiz var, bunları da sizlerle birlikte başaracağız" dedi.





'ZORUNLULUK KALKTI'

Erdoğan ardından işverenlere müjdeler verdi. "İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili" diyen Başkan Erdoğan, "Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek faturaları da vergi istisnası kapsamına girecektir. İşverenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz. İkinci müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükü kaldırılmasıyla ilgilidir. 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik doğalgaz ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf tutuyoruz. Yurt dışında çalışanlara ilişkin de müjdemiz var. Yurt dışında inşaatlarda Türk işçi çalıştıran işletmeler gelir vergisi ödemeyecekler. Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın insanlarımızı istihdam etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

'ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ'

Konuşmasında enflasyonu faiz oranlarını sabitleyerek kontrol altına almayı artık dünyada kimsenin konuşmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken o da faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi. Yatırımcılara sesleniyorum, kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacak. Şubat ayından itibaren enflasyonu makul seviyelere indireceğiz. Enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmeye kararlıyız" dedi.