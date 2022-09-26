Zafer Partisi’nden istifa eden Çam: Ümit Özdağ bizi dövdürdü

Türkiye'de son dönemde yaptığı ırkçı ve kışkırtıcı açıklamalarıyla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez skandal bir iddiayla gündeme geldi. Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik ciddi iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Soner Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.



FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI

Soner Çam, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özdağ'ın tuttuğu adamlar tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü söyledi. Bununla da yetinmeyen Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen paylaşımında bir açıklama yapan Çam, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda vatandaş Özdağ'a tepki göstererek olayı kınadı.