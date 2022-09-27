Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Bu tablo kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Sadece başörtülei sebebiyle kızlarımızın polis coplarıyla inletildiğini yok sayamayız. Bu ülkenin hiçbir kurumunda kadınlarımıza başörtüsü sebebiyle zulum edilemez, bu dönem bitti. CHP yine istismar yapıyor. Bir kaç tane başörtülü buluyor 'Biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' diyor. Ben bu kardeşlerime sesleniyorum: Gelmeyin bu oyuna.

"TERÖRİST KADINI KİMLER İSTİSMAR EDİYOR, MALUM PARLAMENTODAKİ PARTİ"

"Mersin'de İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti Bu iki kadın kendilerini patlatıyor. Nasıl bir beyin yıkadınız ki batıl davanız için kendilerini feda ettiler.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ, AİLE MERKEZLİ SOSYAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ DÖNEMİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bundan 11 yıl önce Türkiye hazır, hedef 2023 diyerek Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma planını milletimizle paylaşmıştık. Artık yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz.

"TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI 2 BUÇUK MİLYON HANEYE ULAŞACAK"

Geçtiğimiz dönem müjdesini verdiğimiz sosyal konut projesnin nasıl memnuniyetle karşılandığını gördük. Sosyal desteklerde önceliğimiz ihtiyaç ve hak temelli anlayışla kuşatıcı bir sistem kurduk. Bu sistemin en somut uyulamalarından biri de 'Türkiye Aile Destek Programı'dır. Bu programın bütçesin 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık 2 buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki 10 haneden 1'ini kapsayacak. Sosyal devletin gereği olarak bu adımları hizmete geçiriyoruz.

"ASGARİ ÜCRETE YILBAŞINDA CİDDİ ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkisi sebebiyle her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."