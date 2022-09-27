‘Kaos ve istikrarsızlık yerine güçlü liderlik’

Memleket Partisi'nden bir süre önce ayrılan bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'nda karar kıldığını açıkladı. Eski bir asker olan Çelebi tercihinin nedenini ise, "İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için Cumhur İttifakı dedim" ifadeleriyle açıkladı.

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ALTILI MASA ÇIKMAZ SOKAKTIR

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı milli konularda daha net ve tutarlıyken aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyleyen Çelebi, "İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP denklemi kaos ve istikrarsızlık getirir. 6'lı masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu ortamda zaman kaybetmemek ve güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

'BU SORULARA CEVAP VERMEDEN SİZE DEVLET YÖNETTİRMEZLER'

6'LI masaya aylardır sorduğu 20 soruya hala cevap gelmediğini dile getiren Çelebi, "Doğrudan sorular sordum. Cevapları hala verilemedi. HDP'ye bakanlık ile ilgili sorduğum soruya cevap vermeye kalktılar masa dağılıyordu az daha. Bunlara cevap vermeden bu devleti size yönettirmezler" diye konuştu.