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Haberler Gündem ‘Orduya dil uzatılmasını asla kabul edemeyiz’

‘Orduya dil uzatılmasını asla kabul edemeyiz’

27.9.2022

‘Orduya dil uzatılmasını asla kabul edemeyiz’
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet ve birlik komutanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alanları sert bir dille eleştirdi. Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında TSK'ya dil uzatanlar olduğunu ifade eden Akar, "İleri geri, boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. TSK'nın saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve orduya dil uzatanları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.
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