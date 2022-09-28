“İade taleplerimiz için İsveç’ten heyet gelecek”

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "5- 6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek" dedi.

"DEFALARCA İSTEDİK"

Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek, İzleme Komitesi çerçevesinde. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, bu ülkelerin PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere iade talebinde bulundukları teröristlere ilişkin karar vermelerini beklediklerini söyleyerek, "Bizim iadesini istediğimiz kişiler, ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi. ABD'den defalarca istedik. Onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik; 'bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz' dedik" ifadelerini kullandı.