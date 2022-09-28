MGK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?

Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları ve gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve tüm dünyada enerji ve gıda krizine sebep olan Rusya-Ukrayna savaşı...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplandı.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE MGK GÜNDEMİNDE

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecek.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ

Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.