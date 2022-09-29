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Haberler Gündem Akar’dan komşuya net uyarı: Provokasyondan uzak durun

Akar’dan komşuya net uyarı: Provokasyondan uzak durun

29.9.2022

Akar’dan komşuya net uyarı: Provokasyondan uzak durun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziler Günü nedeniyle bakanlıktaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa katıldı. Törende konuşan Akar, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' ve 'mareşal' unvanının verildiği, aynı zamanda Gaziler Günü olarak kabul edilen anlamlı günde gazilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine mütekabiliyet kapsamında bugüne kadar sahada ve masada gerekli karşılığı verdiklerini, bundan sonra da vereceklerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Akar, "Bu ikiyüzlüler, tarihten de hiç ibret almıyorlar. Yanlış yolda ilerlemekten vazgeçin. Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun. Başkalarının ipiyle kuyuya inmeyin" dedi.

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