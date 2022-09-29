Mersin’de polisevi saldırısının şüphelileri tek tek yakalandı

MERSİN'DE iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyonda dün 20 şüpheli yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı. Hava destekli, özel harekat polislerinin de katılımıyla yürütülen operasyonda şüphelilerin arasında bulunan, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in evine baskın düzenlendi. Özel harekatın "yat yere" uyarılarıyla yakalanan Bedrettin Güneş de gözaltına alındı. Adreslerde 4 tabanca, pompalı tüfek, avcı bıçağı, örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi. Polis, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.