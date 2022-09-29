Önümüzdeki 100 yıl Türkiye konuşulacak

Türkiye'nin en büyüğü olan Etlik Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Ankara'ya ikinci şehir hastanesini kazandırmakta emeği geçen herkesi tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Etlik Şehir hastanemizi, bünyesindeki 8 hastane ile sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz" dedi.

"BAY KEMAL'İN ACİZLİĞİ"

20 yıl önce hükümete gelirken verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye bugün 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Hala inşası süren 13, proje aşamasındaki 2 şehir hastanemiz ile bu sayıyı 35'e çıkaracağız" diye konuştu.

Yapılan projelere engel olmaya çalışan muhalefeti eleştiren Başkan Erdoğan, "O dönemde hastanelerden, yaşlı bakım evlerinden yansıyan yüz kızartıcı malzemeleri hepimiz yakından biliyoruz. Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz? Bay Kemal'in SSK'nın başındayken nasıl aciz bir durumda olduğunu görmüş müydünüz? Sen SSK'nın başında ne yaptın ki, bu ülkede ne yapacaksın!" dedi.

"ACIYARAK BAKIYORUZ"

"Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'nin önündeki 100 yılı için en doğru kararı vereceğinden eminim. Bu 100 yılın adı Türkiye 100 yılı" diyen Erdoğan, "Ülkemizin, yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz" şeklinde konuştu.

MGK'NIN GÜNDEMİ YUNANİSTAN OLDU

MİLLİ Güvenlik Kurulu dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş masaya yatırıldı. Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuku çiğneyerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması toplantının en önemli maddesi oldu.

ZELENSKY İLE KRİTİK GÖRÜŞME

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

BASKAN ERDOGAN'DAN SEHİDİN AİLESİNE TAZİYE MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Şehit Bıyık için, Donanma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin öz geçmişinin okunduğu tören sonrasında, cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul Pendik'e gönderildi.