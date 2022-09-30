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Haberler Gündem Asos'ta terör hedefleri böyle vuruldu! 16 mağara yerle bir edildi

Asos'ta terör hedefleri böyle vuruldu! 16 mağara yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos'a yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınırdan 140 kilometre derinlikte düzenlediği harekata ilişkin görüntülerde pilotların PKK hedeflerini tam isabetle vurduğu görülüyor.

AA

30.09.2022, 13:36

Asos’ta terör hedefleri böyle vuruldu! 16 mağara yerle bir edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde PKK'lı teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahın pilotlar tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Bakan Akar, Şırnak ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajını vermiş ve 27 Eylül'de düzenlenen önemli bir hava harekatını açıklamıştı.

Bakan Akar, hava harekatı ile ilgili olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi. Asos'ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti." demişti.

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