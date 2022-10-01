‘Hangi mağaraya girerlerse girsinler peşlerindeyiz’

ISPARTA'DA komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'terör neredeyse hedef orasıdır' anlayışıyla, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda mücadele ettiğini söyledi. Akar, "Nitekim son olarak 26-27 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'ye 140 kilometre mesafedeki Asos bölgesine hava harekatı icra edildi. Bu harekat kapsamında, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Böylece TSK her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi altyapı ve üstyapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

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