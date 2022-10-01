Kantin fiyatlarını düşürecek karar

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kantinlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek için adımlar atıldığını açıkladı. 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldıklarını söyleyen Bakan Özer, "Bu kira indirimini sağladıktan sonra kantinlerdeki ürünlerin indirimini de okul yönetimlerimiz bizzat takip edecekler. Amacımız kantin işletmecilerini mağdur etmeden en önemlisi o hizmetten yararlanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlıklı ürünlerle buluşmasını sağlamak. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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