Başkan Erdoğan’dan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın satır başları şu şekilde:

İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyourz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 km'yi geçecektir. Birileri raylı sistemleri üzerine almak istiyor. Bunlara dersi seçimlerde vereceğiz.

Az önce buraya geldik. Ama hiç gürültü yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır. Benim beyefendi kardeşlerim layıktır. Benim gençlerim layıktır. İşte şu anda da inşası süren 185 km'lik raylı sistemle bu rakam daha da artacak.

"VATANDAŞLARIMIZI RAYLI SİSTEMLERE KAVUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muhalefet inşası başlamış raylı hatlara hafriyat dökerken, biz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanlığı dönemimde, hep insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimize eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. Gerek şahsımın, gerek Kadir Bey'in, gerek Mevlüt Bey'in belediye başkanlıklarında aynı kararlılıkla bu yola devam ettik.

Geçtiğimiz 20 yılda şehirlerimize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin kaliletisini yükselttik. Artık manifestomuzun adı Türkiye yüzyılı. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim İstanbul sevdamızı tarif etmeye kelimeler kafi gelmez. Biz sevgimizi bu şehre ve insanlara yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz.

"CHP DEMEK ÇUKUR DEMEKTİR"

Caddeleri ve sokakları çukurdan geçilmeyen, suları akmayan, insanları patlayan çöp dağları altında ölen... 39 tane kardeşimiz o çöp dağlarının altında öldü. Kim vardı İBB'nin başında? CHP vardı. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir, çamur demektir. Ve biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Bu kötü tabloda Bismillah deyip hemen harekete geçti. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık0, koşturduk ve ter dçöktük. Hiçbir zaman bahane arama kolaycılığına tevessül etmedik.

İstanbul halkından aldığımız destekle şehrin ruhunu da canlandırdık. Bunun için İstanbul'un her sorunuyla ilgileneceğiz. Turizminden ticaretine bu şehrin her bir gündemi bizim gündemimizdir.

"HAZİRAN'DA BUNLARIN TOPUNA GEREKEN DERSİ İSTANBULLU VERECEKTİR"

İBB'nin belediye başkanı Bodrum'da. Erdoğan'ın bakanları nerede? Doğal afetin olduğu yerde. Yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da... Şu anki İBB Belediye Başkanı'nın bir işin ucundan tutmak gibi bir derdi yok. Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada büyüdüm. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran geliyor. Haziran'da bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecektir.

Ama ilgili Bakanlığımız sorunu çözüyor ve vatandaşımızı mağdur etmiyor. İstanbulluyu çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Bizim derdimiz siyaset, makam değildir.

Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha arttırıyor. Türkiye ve İstanbul düğümleri çözüyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor.

MERSİN'DEKİ HAİN SALDIRI

20 yıl önce bir numaralı sorun terördü. Nerede terör kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde terörü yerle yeksan ettik. PKK'nın parlementodaki temsilcileri bunu savunmanın gayreti içinde.

Mersin'deki saldırı sinsi saldırılarının örneği. Malum parti, PKK'nın uzantısı, terörde kadınları kullanıyor.

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda sona gelindi. Ulaşıma nefes aldıracak proje bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbulluların hizmetine sunulacak.

Metro toplamda 7,4 km uzunluğu, saatte 80 km hızı, günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile 4 istasyonda yol alacak.

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

İstanbul trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların havalimanına ulaşımını kolay hale getirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda koordinesi ile Kadıköy - Tavşantepe metro hattı 4 durak daha eklenerek 7,4 km uzatıldı.

Pendik - Sabiha Gökçen metrosu Marmaray, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları, Kadıköy - Kartal - Kaynarca metro hattı ve Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile entegre olacak.