Yeni dönem Meclisimiz darbenin izlerini silecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin adı olduğunu söyledi.

'TBMM ÖNCÜ ROL ÜSTLENİR'

Başkan Erdoğan, "Bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. TBMM, milli mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün de gerek 27'nci dönem boyunca çıkartılan kanunlarla, gerek halen komisyonlarda ve genel kurul gündeminde bekleyen tekliflerle, gerekse bundan sonra gündeme gelecek çalışmalarla meclisimizin tarihi misyonunu hakkıyla

yerine getirdiğine ve getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

İÇİMİZDE UKDE KALAN MESELE'

Erdoğan, yeni Anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptıkları samimi çağrıların Türkiye'yi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmediğini de belirtti. "İçimizde ukde kalan bir diğer mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir Anayasa'ya kavuşturmaktır" diyen Başkan Erdoğan, "İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağırımıza ise somut hiçbir cevap alamadık. Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni Anayasa'yla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından; vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni Anayasa'yla, bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ÖZGÜN EKONOMİ MODELİMİZİ İNŞA ETTİK'

Türkiye'de AK Parti hükümetlerinde kat edilen mesafeye ve ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Müdeline ilişkin yaklaşımlarımızı, dün İstanbul'da bir grup yabancı iktisatçıyla da enine boyuna değerlendirme imkanı bulduk. Orada da ifade ettiğim gibi, bizim uyguladığımız ekonomi politikası, kesinlikle "akıntıya kürek çekme" gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor. Tam tersine biz ekonomik araçlar üzerinden ülkemize diz çöktürmek gayesiyle, bugüne kadar ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu hep telkin edilmiş iktisat politikalarına da aykırı şekilde maruz kaldığımız sinsi oyunları bozmak için kendi modelimizi geliştirdik. Ülkemize eşsiz kazançlar sağlayacak bir yol seçtik. Ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca, sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak, buna da aynı tavrı sergiledik. Ekonomi modelimizin merkezinde insan vardır, insanımız vardır diye konuştu.

'VATANDAŞIMIZIN ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMESİNE İZİN VERMEYİZ'

ERDOĞAN, konuşmasında yılbaşında tüm ücretlilerin durumunu, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceklerini de dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Eğitime fırsat eşitliğini sağladık. Yüksek öğretimde 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardık. Aile ve sosyal hizmetlerde; son 20 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 540 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Göreve geldiğimizde 5 bin 777'den devraldığımız engelli memur sayısı bugün 66 bini buldu. Gençlik ve sporda gençlik merkezi sayısını 9'dan 417'ye çıkardık. Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettik, 3 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik" dedi.

"TOGG'DA 29 EKİM'DE SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ"

YERLİ otomobil çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıp seri üretimi başlatacaklarını aktardı. Erdoğan, "Milli teknoloji hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Savunma Sanayiinde güçlü bir altyapı kurduk. Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Sinop'la ilgili mutabakatı sağlarsak 2. nükleer santral Sinop'ta kurulacak. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi onurlu ve basiretli bir tavırla Türkiye'nin hak ve hukukuna savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ERMENİSTAN GÖRÜŞME FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİ'

BAŞKAN Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılarla ilgili de konuştu. "Can Azerbaycan'a desteğimiz Şuşa beyannamesiyle kıymetli ve bakidir" diyen Erdoğan, "Ermenistan ile ilişkilerimizi yeni seviyeye taşıma gayemizi ortaya koyduk. Ermenistan bunu iyi değerlendirmelidir. Paşinyan ile görüşme olacak" dedi.