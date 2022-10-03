AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Diyarbakır Anneleri hiçbir Avrupa raporuna girmedi. Zaman zaman devletlerin yaptığı insan hakları ihallerini gündeme aldıklarını söylüyorlar. Ancak DEAŞ terör örgütünün raporlarını gündeme alıyorlar. AB raportörünün evlat nöbetini gündeme almasını istiyoruz.

"AB BARIŞ ÇABALARINDA ÇEKİMSER YAKLAŞIYOR"

Rusya'nın Ukrayna'daki belli bölgeleri ilhak etmesi barış umutları ötelemiş oldu. Kırım'ın ilhakından beri ortaya koyduğumuz ilkeli tavrı sürdürüyoruz. Son işgalleri de reddediyoruz. İlhak kararına kadar çok önemli aşamalara geçilmişti. Bunlardan en önemlisi 'Tahıl Koridoru' projesiydi. Diğeri ise 200 savaş esirinin mübalesi konusunda da Türkiye'nin çabalarını herkes takdir ediyor. Türkiye'nin barışın sağlanması için ortaya koyduğu diplomatik iradenin dışında diplomatik bir irade yok. Daha çok tehditler ve karşılıklı restleşmelerin öne çıktığı bir tavır görüyoruz. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Sadece acı ve kayıplar getirir. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu diplomatik iradeye çekimser yaklaştığını görüyoruz.

"MACRON'UN DİPLOMATİK ZAYIFLIĞININ GÖSTERGESİ"

Macron'un 'Biz Fransa olarak Rusya ile ilişkimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin Rusya ile iletişimde olan tek ülke olmasına izn veremeyiz.' gibi savaşı bile rekabet konusu haline getirdiğini gördük. Bu diplomatik zayıflığın göstergesidir.

"HESAPSIZ SİLAH DESTEĞİ İYİ SONUÇLAR DOĞURMAYACAK"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs kaynaklı Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltme çabasına tanıklık ediyoruz. ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması anlamlı bir tablo ortaya koymuyor. Hesapsız silah desteğinin NATO ve bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Yunan Başbakan Türkiye'yi tehdit ederken arkasındaki ülkeleri olarak NATO üyelerini sayıyor. Adaların silahlandırılmasının Türkiye'ye karşı olduklarını Yunan makamlar dahil kabul ediyor. Yunanistan aldığı silah desteğini Türkiye'yi tehdit ve taciz için kullanıyor. Ege'de Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmüne AB açık şekilde göz yumuyor.

"TÜRKİYE KKTC'YE SİLAH DESTEĞİNİ ARTIRACAK"

Türkiye bundan sonra KKTC'ye silah desteğini daha çok artırır. Kuvvet dengesi bakımında Ege'deki kuvvetlerini hiç kimsenin tehdit edemeyeceği bir seviyeye çıkarır. Ama bütün bunların başlangıcı müttefiklerimizin Yunanistan'ı kışkırtmasıdır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Ama masadan kaçan taraf Yunanistan'dır.

ANKARA'DAKİ 'İSTEK PARÇA' CİNAYETİ

Bu cinayetten kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve MYK üyelerimiz büyük bir acı duyuyor. Acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecekler. Gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Zanlıların kurumları da gerekli süreci yürütecektir. Canavarca hislerle geçekleşmiş bu cinayetli lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşimize rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Milletten icazet alması önemlidir. Ben kimseye 'Şuradan icazet mi alıyorsunuz' gibi bir şey söylemem. Ancak seçime az bir süre kalmışken ABD'deki bir grup kişilerin 'Biz muhalefeti destekleyeceğiz' derken daha sağlıklı bir tutum sergilemesi gerekirdi. Ancak kendi bileceği iştir.

YUNAN BAKAN DENDİAS'UN AÇIKLAMALARI

Gece-gündüz kışkırtıcılık yapıyor. Kendisine konuşma yasağı konsa tansiyon düşer. En saldırgan üslübu kullanan şahıs bu şahıs. Bütün dünaynın gözü önünde kavgaya çıkarmaya çalıştığı herkes tarafından biliniyor.

TOKAT VALİSİNİN ELİNİN SIKILMAMASI

Hiçbir şekilde kabul edilemez. Emir komuta zincirine de uymaz. Bu saygısızlık Türk subayına yakışmaz. Bu olay olur olmaz Milli Savunma Bakanlığı tarafından soruşturma açılmış ve açığa alınmışlardır. Türk ordusu kendisine zarar vermeye çalışan bu davranışa müsaade etmeyecektir. Hukuki süreç devam ediyor. 28 Şubat'taki davranışları canlandıran bir yaklaşımdır. Bu vesayet artığı davranışları hatırlatması üzücüdür. Görevden alınmışlardır.