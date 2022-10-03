Asos’a hava harekatıyla PKK’nın beli kırıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini açıkladı.



16 HEDEF BAŞARIYLA VURULDU

Bakan Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı. Operasyonda, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu. Öte yandan, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu. İki farklı bölgede toplam 30 terörist etkisizleştirildi.

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