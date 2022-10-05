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Başkan Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğlence mekanınında istek şarkı nedeniyle öldürülen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.

05.10.2022, 11:36

Başkan Erdoğan’dan Onur Şener’in ailesine taziye telefonu

Cumartesi gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak'taki eğlence mekanında meydana gelen olayda müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen grup arasında tartışma çıktı. Onur Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" dedi. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Erdoğan, öldürülen Onur Şener'in ailesini arayarak taziyelerini iletti.

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