“Muhalefet terörün sözcülüğünü yapıyor”

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de ilk kez kamuoyu bir teröristi bu ölçüde net bir şekilde izledi ve gerçek yüzünü gördü" dedi.

GÖZLERİ KARARMIŞ

SÖZ konusu video sonrasında devleti eleştirenlere tepki gösteren Bakan Soylu, "Bir muhalefet partisi, ilk kez bir teröristin DNA raporunu istedi. Bizim bir terörist listemiz var; 'gri mi', 'turuncu mu', 'mavi mi' diye bakarız. CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu' içinde teröristlerin nasıl sıkıştırıldığını, onların aklanmaya çalışıldığını görmüş olduk. Bu nasıl bir gazeteciler listedir ki 188 kişilik listede 91'i PKK/KCK, 14'ü MLKP, 9'u DEAŞ ve diğer terör örgütleri. Bunun için milletten özür dilerler mi? İftira attıkları devletten özür dilerler mi? 'Biz yanlış yaptık' derler mi? Hayır. Sanki o raporu oraya biz koymuşuz gibi suçlandık ve iftiralara uğradık. Söyledikleri tek şey var; 'Bu terörist o terörist değil'. İyi ama terörist, ortada bir eylem var, parmak izi var, ortada 1 şehidimiz var, gazimiz var. Bu kadar gözleri kararmış, bunu görmeyen, terör örgütü sözcülüğü yapan anlayışa ilk defa şahit oluyoruz" dedi.

7 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.