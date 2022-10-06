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Başkan Erdoğan'a Prag'da coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da coşkuyla karşılandı. Ülkede yaşayan ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Türk vatandaşları "Reis ölümüne seninleyiz" ve "Çekya 'daki Türkler sizi seviyor" pankartlarıyla Başkan Erdoğan'ı karşıladı.

06.10.2022, 13:47 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 13:53

Başkan Erdoğan’a Prag’da coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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