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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kritik bir dönemde önemli bir zirveyi tamamladık. Ekonomik gelişmeleri ele aldık. Her açıdan verimli toplantılar gerçekleştirdik." dedi.

06.10.2022, 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 21:44

Başkan Erdoğan’dan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Çekya Cumhuriyeti makamlarına başarılı ev sahiplikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün burada 44 Avrupa ülkesi lideri olarak bir araya geldik. Her açıdan yoğun verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik. Genel oturumların yanı sıra liderlerle enerji ve iklim konularının yanı sıra Avrupa'yı da etkileyen küresel sorunları ele aldık. Türkiye'nin bu meselelere yaklaşımı ve Avrupa Birliği'ne katılım konusunda yaklaşımlarımızı ortaklarımıza aktardık.

"AB GENİŞLEME POLİTİKASININ BİR ALTERNATİFİ DEĞİL"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Başbakanı ve ile bir araya geldik. Görüşmelerde Avrupa'nın geleceği, güveliği ve küresel sorunları görüştük. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zamanlı bir girişim olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte AB genişleme politikasının bir alternatifi olarak görmediğimizi belirtelim.

ERMENİSTAN'LA TAM NORMALLEŞME HEDEFİ

(Paşinyan görüşmesi) Tam normalleşme hedefimize ulaşağımıza inanıyorum.

TÜRKİYE'NİN ANAHTAR ROLÜ

Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğunu gösteriyor.

RUSYA-URKAYNA SAVAŞI

Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını ilettik.

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