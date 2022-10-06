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Haberler Gündem İsrail Büyükelçiliği'ne atanan isim belli oldu

İsrail Büyükelçiliği'ne atanan isim belli oldu

Merakla beklenen Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. Başkan Tayyip Erdoğan’ın onayladığı kararname ile Türkiye’nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

06.10.2022, 12:33

İsrail Büyükelçiliği’ne atanan isim belli oldu

Merakla beklenen Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

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