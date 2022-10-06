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Haberler Gündem THY uçağının lastikleri iniş sırasında zarar gördü! Rahatlatan açıklama geldi: Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi

THY uçağının lastikleri iniş sırasında zarar gördü! Rahatlatan açıklama geldi: Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

06.10.2022, 08:40

THY uçağının lastikleri iniş sırasında zarar gördü! Rahatlatan açıklama geldi: Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. 105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİLER"
Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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