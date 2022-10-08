‘Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız’

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bozdağ'ın yanı sıra 81 ilin başsavcıları, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcıları ve Bölge İdare Mahkemesi (BİM) başkanları da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni dönemde önemli çalışmaları gündeme getirmek istediklerini söyledi.

'ISLAH EDİCİ FONKSİYON'

BAKAN Bozdağ, özellikle cezasızlık algısına yol açan kimi ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili hususları yeniden ele aldıklarını ifade ederek, "İnfaz sistemimizi yeni bir anlayışla ele alan, cezasızlık algısını ortadan kaldırırken diğer yandan ıslah edici fonksiyonunu öne çıkaran, denetimli serbestlik müessesini daha aktif hale getirmek için önemli adımlar atacağız. Kadına karşı şiddet ve pek çok başka suça baktığımızda hukuki tedbir alınmış olsa, hukuk müessesesi buna izin vermiş olsa belki daha büyük suçların işlenmesi önlenebilir miydi diye sormadan edemiyoruz. Halk yanlış diyorsa, sonuçlar yanlışsa bunu değiştireceğiz" dedi.

'TÜRK YARGISI ŞAMAR OĞLANI DEĞİL'

TELEVİZYONLARDA ve sosyal medyada yargıya saldıranlara da değinen Bakan Bozdağ, "8 milyon dosyadan eleştirilen 5-10 dosya. Bazılarına soruyorum ama o dosyaları sayamıyorlar. Kimse hakim ve savcılarımıza saldırma hakkına sahip değil. Herkes haddini ve yerini bilecek. Eleştiri yapanlar bunu lütfen temiz bir dille yapın. Hiç kimse Türk yargısını şamar oğlanı gibi göremez. Görmesine de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.