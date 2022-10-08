Dünyanın anahtar ülkesi Türkiye

TÜRKİYE, dünyada son dönemde yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında oynadığı rolle takdirleri topluyor. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle ve mülteci krizindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Türkiye'ye 2 ülkeden daha övgü geldi. Çekya'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı sonrasında Çekya Başbakanı Petr Fiala, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Başkan Erdoğan ile göç konusu da dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştüklerini dile getiren Fiala, "Türkiye mevcut göç sorunlarını çözmenin anahtarıdır. Türkiye sadece göçmenleri topraklarında tutan bir ülke değil aynı zamanda göçmenlerin geldiği ülkelerdeki sorunları da çözme konusunda önemli adımlar atan bir ülkedir. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere de önemli katkılar sağlıyor. Savaş esirlerinin serbest bırakılmasına yardım etmesi ve Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin serbest bırakılmasındaki rolü çok büyüktür" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE İÇİN ŞANS

HİNDİSTAN merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times ise, Türkiye'nin barışın anahtarı olduğu vurguladı. Orta Asya uzmanı K.N. Pandita'nın kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekildi. Pantida, "Türkiye NATO üyesi, ayrıca Rusya ile iyi ilişkilere sahip. Hindistan, Türkiye ile birlikte Avrasya'daki barışın anahtarı olabilir" yorumunu yaptı. Daha önce de Çin medyası savaşın bitirilmesi için Türkiye'nin rolüne dikkat çekmişti. South China Morning Post'taki makalede, "Hindistan ve Türkiye arabuluculuk yaparsa müzakereler için iyi bir şans olacak" ifadeleri yer aldı.