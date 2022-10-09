Bahçeli’den başörtüsü yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu'nda ilk dersi verdi ve daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başörtüsü konusuna ilişkin konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin, sosyal ve ekonomik meselelerin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce 'başörtüsü' konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. O hak kullanılmaktadır" dedi.

Tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından ülkede yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu kanaatinde olduklarına işaret eden Bahçeli, "Bir metin TBMM'de anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecek" ifadelerini kullandı.

'DAHA ADAYLARI BİLE YOK'

BAHÇELİ, "Seçimin öne alınmasıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusu üzerine ise, "Bunun siyaseten malzeme yapılmaması gerekiyor. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6'lı masalı bir siyasi grubun, erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Ama Türkiye'nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşırsa belli bir kararı alır ve uygular. Hadi diyelim ki yarın seçim var ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok" diye konuştu.