Erdoğan koşuyor Bay Kemal yuvarlanıyor

1915'lerde kurulan yirminci yüzyıl bitti. 2015'lerden bu yana 21'inci yüzyıl düzeni adım adım kuruluyor.

Geçen yüzyılı hatırlayalım...

1915'lerde birinci dünya savaşıyla başta İngiltere-Fransa olmak üzere Batı denilen cephe, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama, kadim Anadolu topraklarını işgal etme peşinde oldular.

Aziz Türk Milleti gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ederek yeni yürüyüşünü başlattı. Gazi Mustafa Kemal'in vefatından sonra, CHP-İsmet Paşa'nın tek parti iktidarı, Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle, Türkiye maalesef içine kapatıldı.

Dışa bakamaz hale getirildi. Aziz milletin her ayağa kalkışı ABD-NATO darbeleriyle durduruldu. Bugünlerde ise tarihi gelişmeler yaşanıyor. 21'inci yüzyıl düzeni adım adım inşa edilirken, dünyada iç ve dış gelişmeler birbirinin içine geçmiş biçimde sürmekte. Peki, Yeni Dünya Düzeni kurulurken Türkiye nereye gidiyor?

İKİ AYRI EKOLÜN VARLIĞI

2002'de iktidara gelen Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, son tarihi çıkışını gerçekleştirdi. Son yirmi yılda, Anadolu'dan fışkıran bir Türkiye var. Türkiye'de iki ekolün varlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı, yeni dünya düzeninde Türkiye'yi GÜÇLÜ VE BÜYÜK yapmanın mimarisini gerçekleştirirken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan altı parti ve HDP masası, gözünü Washington'dan, Berlin'den, Londra'dan ayıramıyor. Başkan Erdoğan "Türkiye'nin yüzyılı' konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik BÜYÜK TÜRKİYE'yi gerçekleştirecek jeopolitik hamleler yaparken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları altılı masa dağılmasın DERDİNDELER.

Başkan Erdoğan, ortaya koyduğu 2023-2053-2071 paradigmasının içini dolduruyor. Yeni Türkiye'nin yüzyılı mottosu ile BÖLGESEL GÜÇ-KÜ- RESEL AKTÖRLÜK pozisyonunu ilmek ilmek örüyor. Derin ABD'nin CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasınsa kurgulanan ALTI ARTI HDP masası ise Erdoğan'ı devirmek için yanıp tutuşuyor ama bir türlü aday çıkaramıyorlar.

Altılı Masa sakinleri birbirini yerken, Kemal Kılıçdaroğlu ise çareyi Amerika'da arıyor.

ABD'DEN İCAZET ALABİLİR Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu nihayetinde Amerika'ya giderek İCAZET ALMA niyetini açıkladı. Kendisi aylardır altılı masanın ikinci aktörü Meral Akşener ve yavrularından istediğini elde edemedi.

Bilindiği gibi ALTI ARTI HDP MASASINI DERİN ABD KURDU. ABD Başkanı Biden, "Erdoğan'ı devirecek, yerine dostlarımızı getireceğiz" söylemiyle işaret fişeğini çakmıştı. Peki, Derin Amerika Kılıçdaroğlu'na TAMAM der mi?

Henüz değil. Derin Amerika, Türkiye'ye yönelik kirli planlarını sürdürür.

Gelecek yılın Ocak-Şubat ayında son kararı verir. Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini düşünürse HAYIR der, altılı masaya DIŞTAN BİR ADAY İSMİ VERİRLER. Altı artı HDP'ye, bu ismi destekleyin derler. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları icazete peki derler.

İYİ PARTİ'DE ÖNCÜ DEPREM

Meral Akşener, İyi Parti'de kongre kararı aldı. Neden acaba? Akşener, partisinin teşkilat iplerini elinde tutan Koray Aydın ve arkadaşlarını tasfiye etmeyi planlıyor. Koray Aydın MHP'den beri milliyetçi-ülkücü camiasında tanınan bir isim. İYİ Parti teşkilatlarını o kurdu. Akşener, Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığını aldı ama etkisini kıramadı. Genel Başkanlık koltuğu için korkusu var. Koray Aydın'ın ekibi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor, CHP-HDP aşkından rahatsızlar, altılı masadan ayrılmayı ve yeni bir ittifak kurmayı arzu ediyorlar.

SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koşuyor. Yeni Türkiye'nin Yüzyılı paradigmasını uyguluyor. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun omurgasındaki altı artı HDP masası ise yuvarlanıyor. Birbirini yiyor. Manevra çekmekten başları dönüyor. Aziz Türk Milleti, Amerika'ya bakanları tercih etmez. Milli ve Yerli olanları, Büyük Türkiye sevdalılarının sesi Başkan Erdoğan'ı bırakmaz.