Erdoğan’dan enflasyon açıklaması: Yılbaşında refah kaybı telafi edilecek

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de puslu havayı fırsat bilerek devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Yaygaracı ve fırsatçılara meydanı bırakmadık, bırakmayız" dedi.

'EKONOMİK TETİKÇİLER'

Vesayet güçleriyle mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke ve milletin hukukunu savunduk. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur" diye konuştu.

ADAY TESPİT EDEMEDİLER

İhracatta 250 milyar dolara yaklaştıklarını aktaran Erdoğan, "Türkiye ya burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye! Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir'de 2 tane havalimanımız var. Bay Kemal diyor ki 'çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi.' Ben net rakamlar veriyorum. Ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetlerimiz var. Türkiye Yüzyılı'na giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı Türkiye Yüzyılı. Küresel ekonomilerin aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Kendi gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor sondaj yapıyoruz. Doğalgazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından toplamda 37,5 milyar lirayı geçen projelerin açılışı canlı bağlantılarla yapıldı.

'FAİZLER HER AY İNMEYE DEVAM EDECEK'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında faiz konusuna da değindi. "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir" diyen Erdoğan, "Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük, faizi de 4,6'ya indirmiştik. Bunu biz yaptık ya. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız" dedi.