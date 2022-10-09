Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak.

YUNAN PROVOKASYONLARI MASADA

Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu sergilemekten geri durmayan Atina yönetimi, provokatif eylemlerini artırdı. Yunanistan'ın Batılı ülkelerden aldığı destekle uluslararası hukuk ihlallerine karşı Ankara, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu çiğnetmemekte kararlı duruşunu sürdürürken; bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 'liderlik dersi' verdiği Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarının çıktılarının da bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor.





BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği düzenleme üzerine fikir alışverişi yapıldı. Çalışmalar netleştirilerek bugün gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'a arz edilecek.





SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Toplantıda, ekonomideki son durum, enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca başvuru alan sosyal konut kampanyasının detaylarının da gündeme alınması öngörülüyor. 25 Ekim'de ilk kazmanın vurulacağı "İlk Evim İlk İşyerim" projesiyle ilgili yeni detaylar da kabine toplantısında görüşülecek.