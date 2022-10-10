Başörtüsü ile ilgili Anayasa çalışması Kabine’de

Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Beştepe'de toplanıyor. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısında; Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonları, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar netleştirilerek bugün gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'a arz edilecek. Ayrıca, Erdoğan'ın Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarına ilişkin kurmaylarına değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor. Toplantıda, ekonomideki son durum, enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca başvuru alan sosyal konut kampanyasının detaylarının da gündeme alınması öngörülüyor.