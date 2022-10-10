MİT’ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK’nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerini bir bir etkisiz hale getiriyor.
Bu kapsamda MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
SÖZDE GARA SAĞLIK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MİT, dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri ve koruması etkisiz hale getirmişti.
Üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yapan Ökkeş Deveri, eğitimini yarıda keserek 2010 yılında terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılmış, Kandil'e giden Deveri, faaliyetlerini Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde devam ettirmişti.