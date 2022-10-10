Sıfır Atık Projesi Meclis’te başarıyla yürütülüyor

Meclis, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018 yılından bu yana 252 ton kağıt toplayarak, yaklaşık 4 bin ağacın kesilmesinin önüne geçmiş oldu. Meclis'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, organik, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar, katlara yerleştirilen atık ayrıştırma kumbaralarında toplandı. Geçen yasama yılında ise 211 kilogram pil toplandı, böylece 70 dönüm toprak alanın kirlenmesi önlendi. 27 ton atık plastiğin geri kazanılmasıyla yaklaşık 435 varil petrol tasarrufu yapıldı. 22 ton atık metalin geri kazanılmasıyla da yaklaşık 29 ton ham madde tasarrufu yapıldı ve 9 bin 500 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

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