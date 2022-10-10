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Haberler Gündem Sındırgılılardan Başkan Erdoğan’a özel halı

Sındırgılılardan Başkan Erdoğan’a özel halı

10.10.2022

Sındırgılılardan Başkan Erdoğan’a özel halı

Toplu açılış töreni için önceki gün Balıkesir'e giden Başkan Erdoğan, tören sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın organize ettiği yemekte Edremitli Şef Ekrem Yanbolluoğlu'nun hazırladığı menü ile akşam yemeği yedi.



3000 YILLIK KÜLTÜRÜN ESERİ
Ardından, Sındırgı ilçesinde özel dokunan ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait 3000 yıllık bir kültür eseri kız Yağcıbedir Halısı, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla tarafından Sındırgılı vatandaşlar adına Başkan Erdoğan'a hediye edildi. Başkan Yavaş, Başkan Erdoğan'a halının özellikleri hakkında bilgi vererek, Sındırgılı vatandaşların hasretle kendisinin ilçeye gelmesini beklediğini belirtti.

■ SUAT SALGIN

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