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Son dakika: Kiev merkezinde birden fazla patlama

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe 3 patlama yaşandı. Kiev acil servis yetkilileri patlamada ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

AA

10.10.2022, 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022, 09:41

Son dakika: Kiev merkezinde birden fazla patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

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