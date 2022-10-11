Erdoğan’dan öğrenci ve esnafa müjdeler

Beştepe'de dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, gündemdeki kritik konular değerlendirildi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım müjdesi verdi. Esnafa da kredi desteği verileceğini duyuran Erdoğan, "Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

YASAKÇI ZİHNİYET PUSUDA

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili çarşamba günü önemli bir çağrıda bulunmuştuk. Geçtiğimiz 20 yılda başörtüsü ile eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisinde başlayan tartışmalar bizlere başörütüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. Madem bu konu yeniden gündeme geldi biz de anayasal güvenceye alınması teklifinde bulunduk. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içerisine girdiğini göreceğiz.

TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMEZLER

44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılan zirvede Türkiye'yi temsil ettik. Zirve kapsamında gerçekleitirdiğimiz ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa'nın geleceği refahı ve küresel konuları ele aldık. Paşinyan da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

AB'YE HUKUK ÇAĞRISI

Prag'da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. AB'nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımız diyaloga davet etmesini bekliyoruz.

YILDA İKİ KEZ ULAŞIM DESTEĞİ

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.

ÜST LİMİTLER ARTIRILDI

Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz.

TOKİ'YE 7,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

"Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamların daha da artacağı açıktır. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi. İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de başlıyoruz. Vatandaşlar hem konuta hem de arsaya başvurabilir. Ancak ikisi de çıkarsa yalnızca birini alabilir. Son kampanya ile birlikte TOKİ'nin ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. Bu projeyle 2 trilyon liralık ekonomik hareketlilik yaşanacak. Kampanyamız bir kez daha vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

İZMİR VE EGE'DE O İLÇELER LİSTEDE

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde ve hangi yer alacağı belli oldu. Ege'de arsa ve iş yeri satışı yapılacak il ve ilçeler şöyle: İZMİR Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı AYDIN Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar BALIKESİR Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk DENİZLİ Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas MANİSA Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu MUĞLA Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan UŞAK Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey