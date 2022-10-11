MİT paketliyor PKK eriyor

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

KESKİN NİŞANCIYDI

IRAK'IN kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi. Son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen terörist Çekdar Kaya, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.