‘Samimiysen gel bunu masadan kaldıralım’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, başörtüsü konusunu anayasada düzenlemek teklifi getireceklerini söyleyerek Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım' çağrısında bulundu.

Konuşmasında insanlığın son birkaç yıldır salgınla başlayan ekonomik sorunlarla ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçtiğini de kaydeden Erdoğan, "Hemen her gün dünyanın farklı bir köşesinde patlak veren yeni krizlere özellikle dikkatli baktığımızda bununla gözlerimizi açıyoruz. 2'nci Cihan Harbi sonrasında galiplerin çıkarlarını korumak gayesiyle inşa edilen küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Dünya'nın geri kalanının canı, kanı, göz yaşı, yer altı kaynakları pahasına bir avuç mahrurun refahını devam ettirmek üzerine kurulu bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor" dedi. İçinde bulunduğumuz 100 yılın daha önce yapılan tahminlerin aksine refah, huzur, adalet asrı olmaktan ziyade bir nevi çatışmalar çağına dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Elbette son 50-60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları batılı ülkelerde yaşayanlar dahil herkesi zorluyor, bunaltıyor. Yaklaşan kış mevsimiyle beraber bu ülkelerde enerji ve gıda güvenliği konusundaki endişeler giderek tırmanıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen bilim insanları, akademisyenler ve üniversitelere üstün başarı ödülleri takdim edildi.