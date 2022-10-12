Başkan Erdoğan Astana’da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Sabah saatlerinde Astana'ya uçan Erdoğan, saat 12.30 sıralarında ülkeye iniş yaptı.

Savaşın başladığı ilk andan itibaren diplomatik ilişkiler yürüten Türkiye, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmaları gibi hayati öneme sahip adımlara imza attı. Bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak CICA 6. Zirvesinde Başkan Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ile görüşecek.

Rusya ve Belarus arasında ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda antlaşma sağlandı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hızla tırmanırken barış için adres olarak Türkiye gösteriliyor.

Savaşın başladığı ilk andan itibaren diplomatik ilişkiler yürüten Türkiye, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmaları gibi hayati öneme sahip adımlara imza attı. Bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak CICA 6. Zirvesinde Başkan Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ile görüşecek.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 30 YIL GERİDE KALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12-13 Ekim'de Kazakistan'a yapacağı resmi ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması bekleniyor. Türkiye ve Kazakistan, bu yıl diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Eski Sovyetler Birliği'nin yaklaşık 70 yıl parçası olan ve birliğin dağılmasıyla egemenliğini kazanan Kazakistan'ın bağımsızlık ilanını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Astana'da düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na da (CICA) katılacak Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler açısından da önemli olacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın 2017'deki son ziyaretinden bu yana Kazakistan'da iktidar değişikliğiyle gelen yeni siyasi ve sosyoekonomik süreç yaşanıyor.