  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti

Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan'ın, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.

DHA

12.10.2022, 09:07

Başkan Erdoğan, Kazakistan’a gitti

Başkan Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Astana'ya gitti. Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

PUTİN'LE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan'ın, Astana'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyaretin ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geleceği, ardından 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacağı belirtildi. Ziyaretin 2'nci gününde ise CICA Zirvesi ile ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan'ın, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA