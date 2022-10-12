Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Astana’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Stratejik İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde ortak açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Güncel, bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişki gücünü, tarihteki ortak bağlardan almaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdeniz. Kardeş Kazakistan'ın istikrarı, egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev lşideriğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'daki dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Dostluk devlet nişanesi takjdim edildi. Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzaların hayırlı olmasını diliyorum.

Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Orta Koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji arasında bağlantılarımızı güçlendireceğiz. Azerbaycan da dahil olmak üzere Üçlü Mekanizma'dan sonuç neticeler almak istiyoruz.

Gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Ticaret, enerji ve savunma sanayiinde iş birliği artacak."