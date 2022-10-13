  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 17 bin 500 sabıka kaydı e-devlet yoluyla silindi

17 bin 500 sabıka kaydı e-devlet yoluyla silindi

13.10.2022

17 bin 500 sabıka kaydı e-devlet yoluyla silindi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında 159 bin 60 başvuru yapıldı. Alınan bilgilere göre, yasal şartları oluşturduğu belirlenen 17 bin 500 sabıka ve arşiv kaydı başka bir başvuruya ve evrak getirme zorunluğuna gerek duyulmadan silindi.

AYRICA bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı. Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

İŞLEM NASIL YAPILIYOR?
E-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA