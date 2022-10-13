Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik zirve

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Başkan Erdoğan, bugün Putin ile görüşmesi başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Astana'da bir araya geleceği, görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmişti.

TARİHİ ZİRVEDEN İLK MESAJ

Başkan Erdoğan, kritik görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Akkuyu çok önemli bir adım. Türkiye ile Rusya'nın atacağı adımlar az gelişmiş ülkeleri mutlu edecektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Akkuyu çok önemli bir adım. Birinci trübünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecek.

Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu tahıl naklinde İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere gönderme konusunda kararlıyız.

Bu nakliyatı üzerimizden yapar, ülkelerin isimlerini belirlemede çalışma içine gireriz. Fakir ülkeleri gözetmemiz gerekiyor. Bu da dünyadaki dengeyi sağlayacak. Rusya'nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, fakir ülkeleri sevindirecektir.

KRİTİK GÖRÜŞMEDE PUTİN'DEN İLK MESAJ

Rusya lideri Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz. Gaz tedariklerinde Türkiye en güvenli bölge. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Türkakım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik." açıklamasını yaptı.