Başkan Erdoğan’dan Asya’da İşbirliği ve Güven Konferansı’nda önemli mesajlar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü Astana Zirvesi konferansın uluslararası teşkilata dönüştüğü zirve olarak tarihe geçecektir. Dünyada dengelerin değiştiği, pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi tehditler de buna ekleniyor. Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen bir avuç azınlığın mutluluğunu önemseyen yapı daha adaletli, hakkaniyetli yeni bir anlayışla şekillendirilmeli.

DÜNYA AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

Dünyanın neresinde olursak olalım, büyük insanlık ailesinin bir parçası olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır. Sorunlarımız nasıl ortak ise çözümlerimizi de birlikte aramalı ve bulmalıyız.

AFGANİSTAN'A DESTEĞİMİZ SÜRMELİ

Öte yandan terör örgütlerine yardım eden, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. Buna ilişkin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım. Kıymetli katılımcılar Afganistan'da insani barışın tesisi ve artan terör faaliyetlerinin önlenmesi büyük önem taşıyor. Desteğimizi sürdürmeliyiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna krizinin etkilerini yakından hissediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durması ve etkilerinin azalması için yaptıklarımızı dünyanın takdirine bırakıyoruz.

SIFIR ATIK PROJESİ

Enerji güvenliğinin temini dünyada ilk sıraya yerleşti. Temiz enerjiye geçiş sürecinde küresel ısınma, çevre sorunları ve doğal afetler yüzyılın en önemli sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Guterres ile imzaları atılan küresel sıfır atık beyanı önemli bir adımdır.