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Haberler Gündem Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 98’e çıktı

Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 98’e çıktı

13.10.2022

Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 98’e çıktı
İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98'e yükseldi.
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