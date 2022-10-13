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Haberler Gündem Kardeşini HDP’den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde

Kardeşini HDP’den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde

13.10.2022

Kardeşini HDP’den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde
İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98'e yükseldi.
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