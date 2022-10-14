Katar ile anlaşmalara imza

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki devlet arasında yapılan anlaşmaların imzaları atıldı. Saat 16.30'da resmi törenle karşılanan El Sani ile Başkan Erdoğan baş başa basına kapalı görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasında 'Yüksek Stratejik Komite Oturumu' gerçekleştirildi. Oturumun ardından iki devlet arasındaki ikili anlaşmalar imzalandı. Ardından Erdoğan tarafından verilen akşam yemeğine geçildi.

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