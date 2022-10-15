  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Aliyev'den Başkan Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

AA

15.10.2022, 10:24

Aliyev’den Başkan Erdoğan’a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Bartın'da yürek yakan görüntü! Yaralı kurtuldu arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! 28 işçi hayatını kaybetti Bartın'da maden ocağında facia! Maden emekçisi o anları anlattı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA