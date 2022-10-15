Aliyev’den Başkan Erdoğan’a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

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